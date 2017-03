Stadio della Roma, Pallotta incontra la Raggi

ROMA, 17 MARZO- "L'incontro è andato alla grande, non ci sono cambiamenti rispetto a quello che ci siamo detti un paio di settimane fa. Penso che siamo tutti felici". Così si è espresso il presidente della Roma James Pallotta, a margine dell'incontro in Campidoglio con la sindaca Virginia Raggi.

Raggi e Pallotta si erano già consultati telefonicamente il 24 febbraio, a seguito del via libera dell'Amministrazione comunale al progetto per la realizzazione dello stadio a Tor Di Valle, ridimensionato nelle cubature. All'incontro odierno hanno partecipato anche il dg giallorosso Mauro Baldissoni e l'ad Umberto Gandini.

Pallotta, che per via di un attacco febbrile ieri sera non ha potuto assistere al match di Europa League Roma-Lione, conclusosi con l'eliminazione della squadra capitolina dalla competizione, ha dichiarato: "Il Comune è stato grande, il progetto è migliorato, i cambiamenti lo rendono più accessibile per tutti dal punto di vista ambientale e infrastrutturale. Le torri sono state abbassate, non c'è stato alcun cambiamento sullo stadio. Siamo molto felici, presto incontreremo la Regione. La prima pietra sarà posata nei tempi previsti".

Marta Pietrosanti

fonte e foto: Ansa