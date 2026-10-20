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Stadio Olimpico di Torino, il Comune attende il progetto entro fine anno

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Stadio Olimpico di Torino, il Comune attende il progetto entro fine anno
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Il futuro dello Stadio Olimpico di Torino resta appeso a un filo sottile. Il sindaco Stefano Lo Russo ha confermato durante la diretta radio del martedì che i tempi stanno per scadere: qualora non arrivasse la proposta tanto attesa, gli uffici comunali sono già pronti a pubblicare il bando di concessione.

La proposta del Torino Calcio e del Politecnico

Nei mesi scorsi il Torino Calcio, in collaborazione con il Politecnico, aveva annunciato l'intenzione di formalizzare un piano di riqualificazione dello stadio. Tuttavia, a oggi, il Comune non ha ancora ricevuto nulla di concreto. «Siamo in attesa di ricevere quanto ci era stato annunciato» ha dichiarato Lo Russo, precisando che l'amministrazione ha concesso una proroga alla società proprio per consentire la realizzazione della progettazione.

Obblighi di legge e scadenza al 31 dicembre

Il primo cittadino ha ricordato che il Comune ha obblighi di legge precisi e non può attendere all'infinito. La scadenza è stata fissata al 31 dicembre: entro quella data il progetto dovrà essere formalizzato, altrimenti l'ente sarà costretto a procedere con il bando di gara per l'affidamento della concessione.

Un futuro ancora incerto per l'impianto

La vicenda tiene banco da settimane e coinvolge non solo la società granata ma anche il mondo accademico torinese. Se la proposta non arriverà nei tempi previsti, l'Stadio Olimpico potrebbe intraprendere un percorso diverso, aprendo le porte a nuovi soggetti interessati. L'amministrazione comunale si dice pronta a ogni evenienza, confermando che gli uffici sono già stati allertati.


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Argomenti:
stadio olimpico torino russo calcio politecnico bando concessione progetto comune

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