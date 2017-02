Stadio Roma, Berdini: «Lo voglio fare, bisogna evitare le bugie»

ROMA, 7 FEBBRAIO - "Sapete benissimo che il nuovo stadio lo voglio fare. Quindi evitate di dire bugie", sono le parole dell'assessore all'Urbanistica del Comune di Roma, Paolo Berdini, in risposta ai giornalisti, dopo le polemiche degli ultimi giorni sulla sua intenzione di stoppare il progetto di costruire lo stadio della Roma a Tor di Valle, periferia sud della Capitale.

"Il tweet di Totti conta però sono le regole che fanno la differenza altrimenti è una giungla". Ai microfoni di RadioRai commenta anche il post su Twitter del capitano della Roma Francesco Totti che si è schierato – su iniziativa dell'allenatore Spalletti e molti altri compagni di squadra- a favore della costruzione della struttura. Inoltre Berdini ha aggiunto:"Spero che lo stadio si faccia, che l'associazione sportiva Roma lo voglia fare. Se stiamo dentro le regole del piano regolatore, come dico da mesi, lo stadio si può e si deve fare. Sempre che la società receda da appetiti che credo che siano un po' troppo elevati per quell'area e per questa povera città".

La posizione di Tavecchio "Mi auguro che dalla riunione di oggi escano notizie positive e che si possa procedere spediti verso la realizzazione del progetto stadio": le parole del presidente della Figc, Carlo Tavecchio a proposito della vicenda. "Il grande investimento che la Società del presidente Pallotta intende fare sulla città di Roma accresce il valore di tutto il calcio italiano. Spero si possa centrare questo importante obiettivo, perché il sistema Paese necessita di uno scatto in avanti sul fronte delle infrastrutture sportive" ha concluso.



Maria Azzarello



[fonte immagine: Formiche.net]