Stadio Roma, Lombardi attacca Raggi: i malumori di Grillo

ROMA, 17 FEBBRAIO - Lo stadio della Roma divide il MoVimento 5 stelle. Ne è prova evidente il post su Facebook di Roberta Lombardi, che attacca il progetto con una analisi approfondita. «Sì allo stadio della Roma ma non con questo progetto» - è il monito della deputata.

E’ attraverso questo titolo che la deputata lancia la propria invettiva: «Un milione di metri cubi e uno stadio, un solo stadio. Grattacieli, business park, l’equivalente di oltre 200 palazzi in una zona disabitata da secoli. Sapete perché? Perché è a fortissimo rischio idrogeologico». Ed ancora: «Questo non è un progetto per la realizzazione di uno stadio, questo è un piano di speculazione immobiliare che una società statunitense vuole portare avanti a ogni costo».

Il monito della Lombardi è quello di rifarsi alla voglia di cambiamento del MoVimento, con l’obiettivo di «annullare subito la delibera che stabilisce la pubblica utilità». Da capire quali saranno le reazioni della base, anche se già il garante Beppe Grillo replica e frena: «Sullo stadio della Roma decidono la giunta e i consiglieri. I parlamentari pensino al loro lavoro».

Sul tema stadio, la sindaca Virginia Raggi si era espressa due giorni addietro: «Non ci sarà assolutamente alcuna colata di cemento, anzi francamente mi dispiace molto che come al solito alcuni giornali abbiano inventato verità che non esistono. Ereditiamo dal sindaco Marino e dalla maggioranza Pd un progetto con una eccedenza di cementificazione».

La questione dello stadio ha tuttavia creato parecchi malumori e si prospetta come tema caldo per l’amministrazione Raggi: dalle dimissioni di Berdini alle critiche di Muraro, si eleva un malcontento che fa il paio con le vicende (esterne al tema stadio) delle scorse settimane, che rischiano di incidere seriamente sulla tenuta politica della sindaca capitolina.

Cosimo Cataleta