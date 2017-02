Stadio Roma: oggi incontro tra Grillo e Raggi in Campidoglio

ROMA 22 FEBBRAIO – Oggi pomeriggio in Campidoglio ci sarà un incontro tra il leader del M5s Beppe Grillo con i consiglieri del movimento e la sindaca Virginia Raggi per discutere dello Stadio della Roma.

Il deputato M5s Alfonso Bonafede uno dei due 'tutor' di Virginia Raggi, ha spiegato che: “L'annullamento della delibera comunale sullo stadio è un'ipotesi in campo: ma è semplicemente stata avviata una procedura in via cautelativa per vedere le possibili soluzioni".All’interno del partito c’è infatti una spaccatura, alcuni propendono per l'annullamento della delibera Marino, altri invece vedono nel nuovo stadio una possibilità in più per la città, come senatrice pentastelalta Paola Taverna: "Lo stadio? Dobbiamo farlo e farlo nelle regole, non vogliamo privare Roma di un'opera così importante.Il capogruppo M5S Paolo Ferrara ha aggiunto: "Quella fra di noi non la chiamerei divisione, ma differenza di opinione, e comunque è stata superata molto rapidamente. Il gruppo è unito e prenderà una decisione in modo compatto”.Le lamentele arrivano anche dall’opposizione: "Da mesi si parla della vicenda stadio, ma la sindaca Raggi ancora non ha detto se lo vuole fare o no. L'unico dato certo, al momento, è il parere negativo che il comune di Roma ha inviato alla conferenza dei servizi che si chiuderà il 3 marzo", ha detto la capogruppo del Pd Michela Di Biase.La sindaca in seguito a questi nuovi impegni, è stata costretta a disdire il previsto incontro pomeridiano con il dg giallorosso Mauro Baldissoni e con il costruttore Luca Parnasi, proponenti del progetto a Tor di Valle, rinviandolo a venerdì per la necessità di ulteriori approfondimenti.

Giulia Piemontese

(immagine da: lultimaribattuta.it)