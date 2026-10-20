Stalking e violenza sessuale a Milazzo: arrestato 42enne per persecuzioni all'ex compagna

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Un uomo di 42 anni, residente a Barcellona Pozzo di Gotto, è stato arrestato dalla Polizia di Stato di Milazzo con l'accusa di stalking e violenza sessuale nei confronti della ex compagna. L'ordinanza di custodia cautelare è stata emessa dal GIP del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, che ha disposto il divieto di avvicinamento alla vittima con obbligo di mantenere una distanza di almeno mille metri e il divieto di comunicare con lei con qualsiasi mezzo, compresi strumenti telematici. Nelle more dell'attivazione del braccialetto anti-stalking, l'uomo è stato condotto in carcere.

Le indagini e le accuse

Secondo quanto ricostruito dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Milazzo, sotto la direzione della Procura di Barcellona Pozzo di Gotto, l'uomo avrebbe posto in essere ripetuti episodi di violenza e prevaricazione, alimentati da una gelosia ossessiva. La vittima, dopo l'ennesimo episodio, impaurita, ha chiesto l'intervento della Polizia e ha denunciato i fatti. Gli investigatori hanno raccolto gravi indizi di colpevolezza, documentando copiosi messaggi, appostamenti sotto casa, insulti e minacce.

Episodi di violenza e minacce

Tra gli episodi contestati, in un'occasione il 42enne avrebbe avvicinato alcuni ragazzi in compagnia della ex, intimando loro di allontanarsi perché non potevano parlare con lei. In un'altra circostanza, al rifiuto della donna di consegnargli il cellulare, avrebbe minacciato di tagliarsi le vene con un coltello e avrebbe chiuso a chiave la porta di casa per impedirle di uscire. Infine, si sarebbe presentato sul luogo di lavoro della vittima, importunandola e aggredendola.

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Le misure cautelari e la presunzione di innocenza

Dopo le formalità di rito, gli agenti hanno condotto l'uomo presso il carcere di Barcellona Pozzo di Gotto. È importante sottolineare che, in considerazione dell'attuale fase delle indagini preliminari, l'indagato è da presumersi innocente fino alla sentenza irrevocabile che ne accerti le responsabilità. Il giudizio si svolgerà in contraddittorio davanti a un giudice terzo e imparziale e potrà concludersi anche con la prova dell'assenza di ogni forma di responsabilità.