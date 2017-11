Star Comics celebra il suo trentennale

ROMA, 20 novembre 2017 - Per festeggiare adeguatamente il suo trentennale la perugina Star Comics, una delle principali case editrici di fumetti più attive nel nostro paese, ha deciso di stupire ancora una volta il suo nutrito pubblico di lettori

, come d’altra parte ha sempre fatto il suo fondatore, Giovanni Bovini, che dopo aver riportato sul finire degli anni ’80 lo stupefacente “Uomo Ragno” nelle edicole italiche e dato alla luce personaggi italiani notevoli, come “Lazarus Ledd”, aprì contestualmente al mercato giapponese facendo conoscere il “manga” e tante serie orientali famosissime come “Dragon Ball” e, non ultima “One Piece”. Proprio a questa, Star Comics ha deciso di dedicare due ristampe speciali del n. 1 – “One Piece 20th Anniversa-ry n. 1” con cover, una golden ed una silver – perché questa serie ideata da Eiichiro Oda compie infatti ventanni. Agli amici della Star Comics i nostri auguri per il miglior cammino editoriale dei prossimi anni!

Maurizio Lozzi