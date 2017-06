Star Comics pubblica l\'ultimo volume di Valter Buio

ROMA, 14 GIUGNO 2017 - Se c’è da fare un omaggio alla creatività fumettistica italiana, è fuor di dubbio che di questi tempi a meritarselo è Alessandro Bilotta, l’ideatore di Valter Buio, noto per essere lo “psicanalista dei fantasmi”.

Personaggio insolito e, probabilmente unico, Valter Buio — cognome che già di suo ne delinea la capacità di esplorare le oscurità umane - muovendosi nella Roma contemporanea, tra medium, anime sospese nel limbo e vicende di vita complicate, è giunto alla conclusione delle sue storie che Star Comics, dopo il successo della serie popolare brossurata, ha finalmente ripubblicato in dignitosi volumi, ciascuno composto da 304 pagine in bianco e nero e colore. Il quarto ed ultimo di questa preziosa riedizione, vede concludersi il ciclo "capitolino" con tre storie: "Villa Torlonia" disegnata da Ivan Vitolo, "Riservami un valzer" disegnata da Andrea Rossetto e Marco Fara e "L'uomo nero" disegnata da Sergio Gerasi.

Maurizio Lozzi