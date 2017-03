Stati Uniti a Corea del Nord: pronti ad azione militare

WASHINGTON, 17 MARZO- La pazienza degli Stati Uniti si sta esaurendo: un'azione militare contro la Corea del Nord "è una opzione", se Pyongyang continuerà ad aumentare l'intensità della sua minaccia nucleare. Lo ha affermato il segretario di Stato Usa Rex Tillerson durante la sua visita nell'area demilitarizzata fra le due Coree.

"La denuclearizzazione è l'unica strada per la Corea del Nord per ottenere sicurezza e stabilità economica", ha aggiunto Tillerson, intenzionato a raggiungere l'obiettivo con una nuova gamma di misure che non escludono l'intervento militare. Già in precedenza Tillerson aveva decretato il fallimento dell'approccio diplomatico perseguito con la Corea nel corso degli ultimi vent'anni.

Secondo quanto riferito dall'agenzia Yonhap, il segretario di Stato si è inoltre rivolto alla Cina, chiedendo la rinuncia ad eventuali ritorsioni per lo scudo spaziale Thaad (Terminal High Altitude Area Defense) recentemente installato in Corea del Sud. Il sistema antimissile, in grado di neutralizzare missili balistici a corto e medio raggio, è stato installato in risposta alle minacce di Pyongyang ma è ritenuto da Pechino una minaccia inaccettabile per l'equilibrio strategico nell'area.

Marta Pietrosanti

foto: lastampa.it