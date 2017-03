Stazione centrale di Livorno, rinvenuto cadavere vicino ai binari: potrebbe trattarsi di una donna

LIVORNO, 14 MARZO - Questa mattina alle ore cinque un cadavere è stato rinvenuto nelle immediate vicinanze di un binario della stazione centrale di Livorno. Stando alle prime informazioni finora emerse, potrebbe trattarsi di una giovane donna di 24 anni fuggita nella notte dal reparto di psichiatria del nosocomio di Livorno. Risulta possibile che l'ospedale abbia confermato la scomparsa della ragazza, la quale di sarebbe presumibilmente distesa sui binari aspettando l'arrivo del convoglio.

La prima ipotesi trapelata, ma che non ha avuto ancora nessuna conferma ufficiale da parte degli organi preposti, è che la persona possa essere stata investita da un treno in corsa e che il macchinista non si sia accorto dell'impatto. Non ci sarebbe stata, infatti, alcuna segnalazione in merito. Nel mentre, gli agenti della polizia ferroviaria stanno tuttora svolgendo i dovuti accertamenti che il caso comporta. Sono in corso le attività di rilievo nella zona interessata.

La circolazione ferroviaria è regolare, Fs avvisa che sono state cancellate soltanto due corse dei treni regionali sulla tratta Livorno-Piombino. Occorrerà attendere, per avere maggiori dettagli della vicenda, i risultati dell'ispezione cadaverica da parte del medico legale e il parere tecnico-motivato sulle possibili cause che hanno determinato il decesso e se questo è avvenuto prima o a seguito del presunto impatto, nonché l'identità della persona.

Luigi Cacciatori

Immagine da youtube.com