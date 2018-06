Stefano Ciccarese dell'Airone Leo Costructions sfreccia alla "Cronometro Novolese"

ANDRIA 18 GIUGNO - Fioccano le vittorie in casa Airone Leo Constructions. Dopo il prestigioso successo ottenuto da Elia Aggiano alla “Granfondo Città di Andria”, il team presieduto da Ivano Telesca si è messo in risalto alla prima edizione della “Cronometro Novolese” valevole per il circuito Cronoman d’Oro 2018 Acsi. Sugli scudi della competizione organizzata dalla Teknobike Novoli si è issata la bicicletta di Stefano Ciccarese.

Il capitano del gruppo ciclistico leccese si è aggiudicata la gara a cronometro individuale dopo aver registrato il tempo di 13:28:394 sul percorso di 10,6 chilometri. Ciccarese ha tagliato a fette il vento sbaragliando la concorrenza e precedendo Salvatore Negro del Team Calcagni. Il terzo gradino del podio è stato occupato da Michele Maggi, compagno di Ciccarese con il quale ha firmata una bellissima doppietta targata Leo Constructions. Maggi si è attestato al terzo posto assoluto della gara con il tempo di 13:54:097, nell’ambito della manifestazione ciclistica che si è dipanata ieri mattina a Novoli con la partecipazione di una nutrita rappresentanza di cicloamatori.(notizia segnalata da