Stefano Gagliardi, protagonista del film sul grande tenore, al MGFF

CATANZARO, 20 LUGLIO - Il destino è già scritto, spetta poi ad ognuno lavorarci con passione e determinazione… Da un lato la storia del grande tenore Beniamino Gigli, dall’altro un giovane talentuoso, selezionato a soli 15 anni dal M° Luciano Pavarotti per la sua scuola di canto.

Lui è Stefano Gagliardi, un orgoglio tutto catanzarese, un tenore doc dalla voce calda, vibrante e appassionata che sta per spiccare il volo.

L’artista, infatti, dopo essersi laureato al Conservatorio di Santa Cecilia nel 2011, aver iniziato prestissimo a cantare, abbinando lo studio del canto a partecipazioni a diversi concorsi e spettacoli internazionali, lo vedremo a breve sul grande schermo protagonista del film di Giuseppe Conti “Un uomo e una voce. A beniamino Gigli”.

Il lungometraggio sarà dal 21 settembre in tutte le sale ma un’anteprima assoluta verrà presentata il 3 agosto al Magna Graecia Film Festival.

La kermesse cinematografica diretta da Gianvito Casadonte, che punta da sempre sui giovani talenti italiani, accoglierà Gagliardi che, nell’occasione, regalerà al pubblico della manifestazione una suggestiva performance canora.

Il tenore, che il 5 agosto sarà insignito a Squillace del "Premio Cassiodoro il Grande” e subito dopo partirà per gli Stati Uniti per una tournée musicale, nonostante gli innumerevoli impegni ha accolto con entusiasmo l’invito, essendo molto legato alla sua Terra.

Gagliardi, che interpretando il ruolo di Beniamino Gigli ha mostrato grandi capacità espressive e un talento straordinario, ha partecipato a numerosi concorsi e collezionato diversi prestigiosi riconoscimenti internazionali. Vive a Roma e svolge attività concertistica. Si è esibito esibizioni a Pechino, Dublino, Belfast, Bastia, Parigi, Madrid, Toledo, alla Real Academia de España di Roma, e in molte città italiane.

Sarà un momento speciale per il Magna Graecia Film Festiva e per tutta la Calabria.