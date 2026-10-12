Stella d'Oro al capo della Polizia Pisani: un tributo allo sport italiano e ai giovani atleti

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Nella mattinata di oggi, presso la palestra polifunzionale del Centro di preparazione olimpica 'Giulio Onesti' all'Acqua Acetosa, a Roma, si è tenuta la cerimonia di consegna dei Collari d'Oro, la massima onorificenza dello sport italiano. All'evento, presentato dal giornalista Massimo Proietto e trasmesso in diretta su Rai2, ha partecipato il ministro per lo sport e i giovani, Andrea Abodi.

Un riconoscimento all'impegno della Polizia di Stato

Nel corso della manifestazione, il capo della Polizia, Vittorio Pisani, è stato insignito della Stella d'oro al Merito sportivo, un premio deliberato dalla Giunta nazionale del Coni, guidata dal presidente Luciano Buonfiglio, presente alla cerimonia. Questo riconoscimento celebra l'eccezionale contributo offerto dalla Polizia di Stato e dal Gruppo sportivo Fiamme oro al prestigio e ai successi dello sport italiano, coronati dalle straordinarie vittorie olimpiche e mondiali del 2026.

All'evento ha preso parte anche il presidente del Comitato italiano paralimpico, Marco Giulio De Sanctis, sottolineando l'importanza dell'inclusione nello sport.

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Le parole del prefetto Pisani

Il prefetto Pisani ha espresso gratitudine agli atleti delle Fiamme oro per il loro impegno quotidiano, evidenziando come la Polizia di Stato stia investendo sui giovani atleti per formare i campioni di domani. Ha ricordato che sono attive 40 sezioni giovanili su tutto il territorio nazionale, con oltre 4mila iscritti, e ha menzionato le Palestre della legalità, iniziative che promuovono i valori della legalità attraverso lo sport, soprattutto nelle periferie e nei quartieri più difficili delle città italiane.

Inoltre, ha sottolineato che la Polizia di Stato è stata la prima forza di polizia a includere nei propri ranghi gli atleti paralimpici, definendoli 'campioni nello sport come nella vita' e un esempio di forza, coraggio e abnegazione.

I campioni premiati

La cerimonia ha celebrato i grandi campioni dell'anno, tra cui nove atleti delle Fiamme Oro della Polizia di Stato: sette olimpici e due paralimpici. In particolare, sono stati conferiti i Collari d'oro al Merito sportivo per la scherma a Giulia Rizzi, Alberta Santuccio, Filippo Macchi, Tommaso Marini e Martina Favaretto. Per lo short track, il riconoscimento è andato a Elisa Confortola e Thomas Nadalini. Tra gli atleti paralimpici insigniti, Renè De Silvestro per lo sci alpino e Jacopo Luchini per lo snowboard.

Questo evento non solo celebra i successi sportivi, ma evidenzia anche l'importanza dell'impegno sociale e giovanile portato avanti dalla Polizia di Stato attraverso lo sport.