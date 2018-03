Strage di Latina: la moglie del carabiniere sta meglio. Venerdì i funerali delle figlie

ROMA, 7 MARZO - Antonietta Gargiulo si è svegliata. La moglie di Luigi Capasso, il carabiniere suicida che prima le ha sparato e poi ha ucciso le due loro figlie, di 8 e 14 anni, nel loro appartamento a Cisterna di Latina, si è risvegliata dalla sedazione a cui era sottoposta dal giorno della tragedia. Trasportata di urgenza al San Camillo di Roma e ricoverata in Terapia intensiva, adesso risponde agli stimoli uditivi ma l'imbragatura al volto, applicata in seguito all'intervento per ricostruirle la mandibola, non le permette di parlare.

Da quanto si apprende, per le sue condizioni, non le è stato ancora detto della morte delle figlie: psicologi e familiari stanno cercando con cautela di riportare la donna alla realtà, ma prima è necessario sapere cosa si ricordi dell'accaduto.

Un percorso lento, delicato e doloroso, che impedirà alla donna di partecipare ai funerali delle due figlie. Quest'ultimi infatti sono stati fissati per questo venerdì, alle ore 11, nella chiesta di San Valentino, a Cisterna.

Solo pochi giorni fa, il 2 marzo, erano saltati i funerali in chiesa per Capasso. Per volontà della famiglia di lui, la salma dell'uomo è stata benedetta nel cimitero di Poggioreale.

Ilaria Bertocchini

Fonte immagine: www.ilsussidiario.net