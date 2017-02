Strage di Viareggio: i familiari delle vittime chiedono le dimissioni di Moretti

LUCCA, 1 FEBBRAIO – Chiedono le dimissioni di tutti coloro che sono stati condannati nel processo di primo grado, i familiari delle vittime della strage di Viareggio. In particolare chiedono le dimissioni di Mauro Moretti condannato in primo grado a sette anni, come ex amministratore delegato di Rfi, pur mantenendo tuttora degli incarichi.

‘’È moralmente inaccettabile che dopo una condanna di primo grado Mauro Moretti sia ancora a guidare un’azienda di Stato. Ne chiediamo le dimissioni e che sia tolto a Moretti il titolo di Cavaliere del Lavoro’’ha detto il portavoce dei familiari durante la conferenza stampa, Marco Piagentini, uno dei superstiti dell’incidente ferroviario.

Il Consiglio di amministrazione di Leonardo si è riunito nel tardo pomeriggio di ieri sotto la presidenza di Gianni De Gennar per valutare gli eventuali impatti della sentenza sull'esercizio delle funzioni da parte dell'ing. Moretti. Nel comunicato diffuso si fa riferimento alla decisione del tribunale di Lucca «in relazione all'incidente ferroviario accaduto a Viareggio il 29 giugno 2009», e che «ha condannato in primo grado - e dunque in via non definitiva - l'ing. Mauro Moretti, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Leonardo - Società per azioni, ritenendolo responsabile di reati colposi - per il ruolo di Amministratore Delegato di RFI S.p.A. dallo stesso ricoperto nel periodo 2001/2006 e quindi antecedente al fatto».



Maria Azzarello

Credit: ilsole24ore.it