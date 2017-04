Strage in Egitto, esplosioni in due chiese: oltre 30 morti. L\'Isis rivendica l\'attentato

IL CAIRO, 09 APRILE – Una Domenica delle Palme che si tinge di rosso in Egitto, dove un doppio attentato, appena rivendicato dal sedicente Stato Islamico, ha colpito drammaticamente le città di Tanta – nord del Cairo – e Alessandria.

A farne le spese è stata la chiesa copta di Mar Girgis, in cui l’esplosione di un ordigno ha provocato la morte di almeno 25 persone e il ferimento di oltre 70, e la maestosa Basilica di San Marco della seconda città più grande in Egitto, dove hanno perso la vita – secondo le stime attuali - 11 persone.



Da quanto trapela dai suoi stretti collaboratori, il premier egiziano, Charif Ismail, si è subito recato nella zona di Tanta, ribadendo il suo impegno nella lotta al terrorismo e preannunciando un’immediata reazione al tragico episodio.



Pur non avendo certezze sulle esatte dinamiche dell’accaduto, né sui concreti responsabili della doppia esplosione, al momento la polizia ha fermato due uomini, che sono i principali sospettati dell'attentato di Tanta. Secondo quanto riferisce l’emittente Al Arabya, nella chiesa erano presenti circa 2000 persone, per la celebrazione della Domenica delle Palme.

Nel frattempo il Santo Padre, che aveva appena ricordato i recenti avvenimenti a Stoccolma, ha voluto inviare un messaggio di solidarietà e vicinanza a papa Tawadros II, affidando al Cristo crocifisso le vittime della strage. “Al mio fratello papa Tawadros II e a tutta la nazione egiziana esprimo il mio profondo cordoglio, sono vicino ai familiari e alla comunità, il Signore converta i cuori delle persone che seminano terrore, violenza e morte, e anche il cuore di quelli che fanno e trafficano le armi", sono state le sue parole.



L'Isis poco fa, tramite il suo organo di propaganda Amaq, ha rivendicato il folle attacco che ha martoriato le due chiese copte.

Carlo Giontella