Strage Lampedusa 2013: il Gip respinge la richiesta di archiviazione

ROMA, 13 NOVEMBRE - Il giudice delle indagini preliminari di Roma, Giovanni Giorgianni, ha respinto la richiesta di archiviazione dell’inchiesta che deve accertare eventuali responsabilità nell’affondamento di un barcone di migranti siriani avvenuto l’11 ottobre a Lampedusa. Nell’incidente morirono circa 300 persone mentre si salvarono in duecento. Indagati sono quattro tra ufficiali e sottufficiali della Marina militare e tre della Guardia costiera italiana.

Il giudice ha ordinato l'imputazione coatta per rifiuto di atti d'ufficio e omicidio colposo per Leopoldo Manna, comandante responsabile della sala operativa della Guardia Costiera, e per Luca Licciardi, comandante della sala operativa della Squadra Navale della Marina.

Un supplemento di indagine di sei mesi è stato disposto per Catia Pellegrino, comandante della nave Libra che quel giorno era la più vicina al luogo del naufragio, ma che avrebbe ricevuto dalla sala operativa l'ordine di "nascondersi" ritardando l'intervento che – secondo le autorità italiane - doveva toccare ai maltesi. Il gip ha invece accolto la richiesta di archiviazione per gli altri indagati, l'ammiraglio della Marina Filippo Maria Foffi, in passato comandante in capo della squadra navale, gli ufficiali Nicola Giannotta, Clarissa Torturro e Antonio Miniero.

A richiedere l’archiviazione erano stati i pubblici ministeri della procura di Roma, Francesco Scavo e Santina Lionetti ma per il gip l’inchiesta deve proseguire. L’inchiesta è partita dalla denuncia presentata da un primario anestesista dell’ospedale siriano di Aleppo, Mohammad Jammo, che era a bordo di quel barcone e che chiamò ripetutamente con un telefono satellitare sia alle autorità italiane sia a quelle maltesi sollecitando, poi invocando, infine supplicando, un intervento rapido perché il barcone stava affondando. Nel naufragio il dottor Jammo perse due figli.

Giuseppe Sanzi

(fonte immagine)