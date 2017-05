Strage Manchester: bilancio 19 morti, almeno 59 feriti "Siti Jihad in festa"

Strage Manchester: bilancio feriti sale ad almeno 59 Diciannove i morti confermati nell'esplosione

LONDRA, 23 MAGGIO - La polizia britannica considera quanto accaduto ieri sera alla Manchester Arena "un atto di terrorismo", ma non fornisce per ora altri dettagli in attesa di avere "un quadro piu' preciso" dalle indagini.

Lo ha detto il capo della Great Manchester Police, Ian Hopkins, in una dichiarazione notturna ai media, senza confermare per ora l'ipotesi di un'azione terroristica suicida avanzata da funzionari Usa e limitandosi a ribadire il bilancio di almeno 19 morti e "circa 59" feriti.Hopkins ha invitato quindi la popolazione a rimanere "vigilante", ha assicurato il massimo impegno investigativo in collaborazione "con le agenzie d'intelligence" e ogni sforzo per assistere i feriti e le famiglie delle vittime e ha reso noto un numero di emergenza per ottenere informazioni.Misure di sicurezza rafforzate sul sistema di trasporti. Treni ferroviari e della metro saranno sottoposti a speciali misure di prevenzione e i pendolari dovranno probabilmente attendersi ritardi, ha fatto sapere un responsabile della polizia di Trasporto britannico.A Manchester continua a rimanere chiusa Victoria Station, la stazione metro piu' vicina alla zona dove e' avvenuta l'esplosione, dove il servizio rimane interrotto o sospeso.Siti jihadisti festeggiano l'attentato compiuto nella notte a Manchester, anche se ancora nessun gruppo ha rivendicato la strage. Lo riporta Site, il sito che monitora l'attivita' jihadista della galassia estremista. Secondo Site, sui canali di sostegno all'Isis, circola anche un video che ritrarrebbe il kamikaze, con il volto coperto, presunto autore della strage. A novembre l'Isis aveva diffuso un video con istruzioni dettagliate su come fare una bomba."Questo attacco e' particolarmente vile, particolarmente criminale, particolarmente raccapricciante perche' sembra sia stato deliberatamente rivolto contro teenager". Cosi' il primo ministro australiano, Malcolm Turnbull, commentando l'attentato alla Manchester Arena, alla fine del concerto di Ariana Grande, popstar idolo dei giovanissimi. In quello che la polizia "tratta come un attentato terroristico" hanno perso la vita 19 persone e circa 60 sono rimaste ferite.Il presidente cinese, Xi Jinping, ha inviato un messaggio di condoglianze ala regina Elisabetta II dopo l'esplosione al termine di un concerto della cantante Ariana Grande alla Manchester Arena, che ha provocato almeno 19 morti e circa cinquanta feriti. Il primo ministro britannico, Theresa May, ha definito il gesto uno "scioccante atto terroristico" e come tale viene considerato dalle forze dell'ordine che stanno indagando sull'accaduto.Il presidente cinese ha voluto esprimere le "sincere condoglianze" della Cina per le vittime e la vicinanza ai feriti. "Il popolo cinese e' fermamente al fianco del popolo britannico in questo momento difficile", ha sottolineato Xi nel messaggio alla regina d'Inghilterra diffuso dall'emittente televisiva statale cinese, China Central TelevisionCordoglio dalla comunita' internazionale per la strage alla Manchester Arena. "I canadesi sono sconvolti dalle notizie sull'orribile attentato a Manchester stanotte", ha detto il premier canadese Justin Trudeau, in un 'tweet', chiedendo di "rivolgere pensieri a vittime e loro famiglie". Anche il premier canadese Malcolm Turnbull ha parlato di "vile attentato" particolarmente orribile perche' "diretto agli adolescenti. E' un attacco all'innocenza. Non c'e' un crimine peggiore che l'assassinio dei ragazzini. E' un attacco ai giovani di tutto il mondo". Il Parlamento australiano ha osservato un momento di silenzio in omaggio alle vittime.Il premier giapponese, Shinzo Abe, ha detto che il prossimo G7, il summit dei 7 'grandi' del mondo che venerdi' e sabato si terra' a Taormina, in Sicilia, sara' la sede per riaffermare la determinazione della comunita' internazionale a combattere il terrorismo. "Il terrorismo e' qualcosa che non deve essere tollerato, per alcuna ragione e siamo determinati a combatterlo", ha detto Abe, che ha parlato dal suo ufficio, riferisce l'agenzia di notizie nipponica, Kyodo. Abe si e' gia' messo in contatto con la premier britannica Theresa May per esprimerle la vicinanza del Giappone alla Gran Bretagna.