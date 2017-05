Strage Manchester, Gran Bretagna rafforza misure di sicurezza

LONDRA, 24 MAGGIO - Scotland Yard, dopo la strage di Manchester, avrebbe deciso di rafforzare le misure di sicurezza a Londra in alcuni punti considerati strategici. Tra questi, da quanto si apprende dall'Independent, ci sarebbero Buckingham Palace, Westminster e Downing Street. I siti saranno presidiati dai militari.

Tale decisione sarebbe stata adottata all'indomani delle dichiarazioni del Premier Theresa May in quanto il livello di allerta terrorismo nel Paese è passato da 'grave' a 'critico'. La misura lascerebbe supporre il timore di un ipotetico nuovo attacco 'imminente'.

Nel mentre, i media britannici hanno diffuso la notizia che il bilancio dei morti sarebbe passato da 22 a 24. I feriti sono 120, tra cui molti minori. Nella tarda serata di ieri è stata confermata l'identità dell'attentatore; si tratterebbe di Salman Abedi, un ventiduenne già noto alle forze dell'ordine, nato a Manchester e terzo di quattro figli di una coppia di rifugiati libici scappati in Gran Bretagna durante il regime di Muammar Gheddafi.

Dalle ultime informazioni divulgate questa mattina dal Times, il kamikaze era tornato da poco da un viaggio in Libia. Gli inquirenti stanno cercando di ricostruire i movimenti di Abedi degli ultimi mesi. Si indaga per capire se l'autore della strage possa aver viaggiato anche in Siria e preparato l'attacco di lunedì sotto le indicazioni dello Stato Islamico, che ha rivendicato la paternità dell'attentato attraverso l'agenzia Amaq.

Luigi Cacciatori

Immagine da tpi.it