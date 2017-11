Strage New York, Isis rivendica attacco terroristico

ROMA, 3 NOVEMBRE - L’ISIS rivendica l’attacco terroristico che ha avuto luogo a New York il 31 Ottobre, nel quale hanno perso la vita 8 persone e altre 12 sono state ferite gravemente. Lo rende noto la stampa internazionale, citando il giornale del gruppo jihadista Al-Naba che così ha scritto: "L'aggressore è uno dei soldati del califfato".

L’aggressore di Halloween, Sayfullo Saipov, è ora accusato dalla polizia di New York e dall’FBI di terrorismo; ha ammesso di avere voluto agire il giorno di Halloween per togliere la vita ad un numero di persone maggiore e inoltre avrebbe pianificato l’attacco per “oltre un anno”. Il killer era arrivato negli USA nel marzo del 2010 con una Green Card vinta alla lotteria annuale.

Intanto Donald Trump si è espresso duramente a riguardo anche sui social network: oltre a chiedere una legge d’immigrazione più severa, il Presidente ha affermato che "Il terrorista di New York merita la pena di morte".

Ha così twittato Trump: "Il terrorista di New York era felice quando ha chiesto di appendere la bandiera dell'Isis nella sua stanza di ospedale. Ha ucciso 8 persone e ne ha ferito gravemente 12. Dovrebbe essere condannato a morte!” . "Ci piacerebbe vedere il terrorista di New York a Guantanamo” ha continuato “ma statisticamente il processo richiederebbe troppo tempo per andare attraverso il sistema federale. C'è qualcosa di più appropriato per l'orribile crimine che ha commesso. Pena di morte".

Federico Ferro

fonte immagine leggo.it