Straordinario episodio di ONE PIECE dal 1 agosto in fumetteria

ROMA, 31 luglio 2018 - Il n. 87 di ONE PIECE porta il 1 agosto nelle edicole, ed ovviamente nelle fumetterie e sulle piattaforme online, una storia straordinaria

nata come sempre dalla fervida mente del maestro Eiichiro Oda e pubblicata in Italia nella serie regolare targata Star Comics. L’instancabile editore perugino regala così per l’estate 2018 ai lettori di Rufy & Co. un’ennesima avventura popolata da personaggi avvincenti e dotati di eccezionali abilità che, con la solita ironia e passione, confermano che è bello vivere la vita sorridendo, mantenendo il rispetto come fulcro fondamentale della propria esistenza e per quella degli altri. Prende così vita ancora una volta uno degli universi orientali più fantasmagorici, tanto da giustificarne ancora una volta il record planetario di lettori e fans. Contro ogni previsione, la nuova avventura vede risultare il piano per assassinare Big Mom elaborato da Rufy, Bege e Caesar definitivamente fermato e l’armata alleata, senza più vie di fuga, finirà per ritrovarsi alle strette. Il tutto nella piena tradizione che Oda ha iniziato a sperimentare dal 1997 sulle pagine della rivista «Weekly Shonen Jump», che ancora oggi ospita ininterrottamente One Piece.