Studente ucciso nel Nuorese, catturato il giovane evaso

CAGLIARI, 9 AGOSTO - Clamorosa evasione questo pomeriggio dal carcere minorile di Quartucciu, centro limitrofo a Cagliari, di Paolo Pinna, il ventenne di Nule condannato a 20 anni di carcere dal tribunale di Sassari per duplice omicidio. Il giovane e' fuggito scavalcando il muro di cinta della struttura penitenziaria con una scala. L'allarme e' scattato attorno alle 17 e sul posto sono subito intervenuti agenti della polizia penitenziaria mentre scattava la caccia all'uomo.

Carabinieri hanno istituito diversi posti di blocco nelle possibili vie di fuga. Il giovane viene ricercato anche con l'impiego dei Cacciatori di Sardegna e di un elicottero. Al momento non e' stato possibile stabilire se Pinna fosse atteso all'esterno da qualcuno o se abbia agito da solo. Pinna e' stato condannato per l'omicidio di Gianluca Monni, il 19enne ucciso l'8 maggio del 2015 a Orune (Nuoro) mentre aspettava l'autobus per recarsi a scuola, e di Stefano Masala, 29 anni, sparito e mai piu' ritrovato dopo l'uccisione del giovane. Sarebbe stata sua l'auto utilizzata per commettere l'omicidio e per questo il giovane sarebbe stato ucciso in quanto possibile scomodo testimone. Il giovane evaso all'epoca dei fatti era ancora minorenne ed e' per questo che scontava la pena nella struttura di Quartucciu. Assieme a Pinna e' accusato dei due omicidi anche il cugino Alberto Cubeddu, originario di Ozieri (Sassari) sotto processo a Nuoro

Aggiornamento: catturato il giovane evaso

E' durata circa un'ora la fuga di Paolo Pinna, il 20enne di Nule condannato a 20 anni di carcere dal tribunale di Sassari per duplice omicidio evaso questo pomeriggio dal carcere minorile di Quartucciu, nei pressi di Cagliari. Il ragazzo e' stato intercettato e bloccato dai carabinieri nelle vicinanze di Maracalagonis, non lontano dal luogo dell'evasione.