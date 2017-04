Studenti dello "Scalfaro" in visita alla sede RAI di Cosenza

CATANZARO, 02 APRILE - Opportunamente guidati dai tecnici dell’azienda radiotelevisiva hanno visitato luoghi, strumenti e incontrato persone, soprattutto quelle persone che non hanno visibilità ma che contribuiscono a rendere grande l’Azienda RAI

Le classi del biennio dell’Istituto Industriale Scalfaro di Catanzaro dell’indirizzo di Grafica e Telecomunicazioni hanno visitato la sede di produzione della RAI di Cosenza ove hanno potuto prendere visione delle tecnologie e delle modalità con le quali vengono realizzati e messi in onda i programmi televisivi e radiofonici prodotti dai giornalisti, dai registi e dai tecnici dal maggior network di telecomunicazioni italiano.I ragazzi, accompagnati dalle docenti Maria Caterina Gariano, Clara Trovato, Carmela Alcaro e Mario Lucia, hanno vissuto una stimolante esperienza.I tecnici hanno spiegato come avvengono i collegamenti con l’esterno e come vengono confezionati i servizi televisivi: come, ovvero, nascono i notiziari o le trasmissioni televisive.Particolarmente divertente è stata la visita dello studio televisivo che fa da cornice a tutti i programmi televisivi RAI: una scenografia colorata e curata in ogni particolare.Utilizzando le varie telecamere presenti in studio, i tecnici hanno proiettato docenti e studenti nei monitor presenti. Non solo primi piani o riprese di gruppo.Alla fine del percorso didattico, nonostante la brevità di tempo, gli studenti sono rimasti sodisfatti dell’esperienza vissuta.(notizia segnalata da