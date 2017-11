Stupri di Rimini, capobranco condannato a sedici anni di carcere

RIMINI, 11 NOVEMBRE- La sentenza che condanna Guerlin Butungu, il congolese di venti anni accusato per aver compiuto stupro, rapina e violenza su una coppia di turisti milanesi il 12 agosto, su una coppia di turisti polacchi e su una prostituta trans peruviana il 26 agosto scorso, è arrivata ieri dal Tribunale di Rimini.



Il giovane congolese è stato dichiarato colpevole di tutti i reati di cui era stato accusato e ora dovrà scontare sedici anni di carcere, pagare quattromila euro di multa, tutte le spese processuali, incluse quelle per il mantenimento in carcere, risarcire il danno alle parti (ancora da stabilirsi definitivamente in sede civile) con provvisionali esecutive di trentamila euro alla turista polacca, ventimila al compagno, trentamila alla trans peruviana, diecimila al Comune di Rimini e alla Regione, cinquemila euro all’associazione “Butterfly anti violenza e stalking” e quasi settemila euro all’Ausl Romagna.



La decisione arriva dopo quasi tre ore di discussione in camera di consiglio, come ha dichiarato il presidente del tribunale collegiale di Rimini, Silvia Corinaldesi, in pubblica udienza.



Guerlin Butungu è stato condannato per tutti i crimini attribuitigli e, malgrado il Tribunale abbia “ritenuto la continuazione delle condotte e applicato lo sconto di pena per il rito abbreviato” gli anni che dovrà scontare in carcere sono di più di quelli chiesti dalla Procura della Repubblica, che erano quattordici e mezzo.



La sentenza arriva dopo due mesi dall’identificazione del giovane congolese, avvenuta il tre settembre scorso grazie alla ricostruzione della trans peruviana e alle confessioni di altri tre indagati, due fratelli marocchini di quindici e sedici anni e un nigeriano di anni diciassette.



Inizialmente dettosi estraneo ai fatti, Butungu dopo qualche giorno aveva confessato alcuni episodi, ma negandone altri, come per esempio quello della cessione di droga ai suoi complici, nel carcere di Pesaro.



Anche per gli altri tre ragazzi minorenni è stato chiesto il rito abbreviato e la sentenza spetterà al Tribunale dei minori.

(foto da Il Resto del Carlino)

Eleonora Ranelli