Stupro a Jesolo, spunta un audio: giovane marocchino scarcerato

VENEZIA, 28 AGOSTO – Spunta un audio nel caso del presunto stupro consumato fuori da un discoteca a Jesolo, che apre le porte per l’uscita dal carcere al giovane marocchino. Sarebbe stato registrato durante il rapporto con la ragazza, e potrebbe rivelarsi la chiave della sua salvezza.

Il marocchino di 25 anni era stato arrestato con l'accusa di aver violentato sabato sera una ragazza di 17 anni nel parcheggio della discoteca Il Muretto di Jesolo. Il giovane nordafricano, difeso dall'avvocato Mario D'Elia, ha ribadito che il rapporto era consenziente e la ragazza non gli aveva mai detto di essere minorenne. L'arresto era basato però su elementi incontrovertibili: ovvero gli esami del pronto soccorso del San Donà di Piave, per i quali vi erano segni compatibili con una violenza sessuale.

Secondo la versione della ragazza, i due si erano conosciuti in discoteca a Jesolo, e sarebbero usciti assieme dal locale finché la situazione non è degenerata. Poco dopo la ragazza è tornata in discoteca sconvolta, riferendo alle amiche di essere stata violentata. Le telecamere di videosorveglianza avrebbero chiarito l’uscita assieme dei due mano nella mano. Poi la giovane sarebbe rientrata invece in discoteca in stato confusionale.

È ora da chiarire fino a che punto l’audio potrà scagionare il giovane. La ragazza non ha negato che la voce dell’audio corrisponde alla sua ma non ha cambiato la versione iniziale.

Maria Azzarello

fonte immagine: jesoloholidayrent.it