La Scozia chiede ancora il referendum

LONDRA 31 MARZO - Nicola Sturgeon, leader del partito indipendentista Snp e first minister scozzese, ha formalizzato questa mattina la lettera inviata al premier Theresa May con cui chiede la possibilità di organizzare un nuovo referendum per l'indipendenza di Edimburgo.

Il 28 marzo il parlamento scozzese aveva infatti approvato una mozione a riguardo. L'idea è quella di permettere agli elettori scozzesi di poter votare sulla scissione prima che il percorso biennale che porterà alla Brexit sia concluso.

Theresa May per tutta risposta ha ribadito che non è una priorità né soprattutto il momento.

Giulio Massa