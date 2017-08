Sub muore in mare nel Catanzarese, forse colto da malore

CATANZARO, 29 AGOSTO - Un sub di 45 anni, P.P., e' morto stamani dopo essersi immerso nelle acque di Nocera Terinese, sulla costa tirrenica catanzarese.

Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, intervenuti dopo la segnalazione dei bagnanti, l'uomo si sarebbe immerso fino a quando e' stato notato mentre si aggrappava ad una boa, probabilmente per un malore.A quel punto sono intervenuti alcuni bagnanti che hanno portato l'uomo a riva, ma per lui non c'e' stato nulla da fare. Sul posto e' intervenuta anche un'ambulanza del 118 che ha potuto solo constatare il decesso.