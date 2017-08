Successo per David Garrett ad \'Armonie d?Arte Festival\'

“Armonie d’Arte Festival” giunto alla XVII edizione ha ospitato in queste settimane musica, teatro e danza in un luogo incantevole qual è il parco Scolacium, nelle vicinanze del Capoluogo catanzarese.

A chiudere la rassegna David Garrett con il suo violino Stradivari assieme a Julien Quentin al pianoforte.

Un pubblico che in uno scenario da favola ha vissuto grazie al famoso violinista un tripudio di emozioni riservando lunghi applausi.

Accolto con un tripudio, David Garrett, ha incantato il pubblico, diventando un tutt’uno con il suo violino. Momenti magici ed irripetibile, che hanno celebrato la chiusura della rassegna “Armonie d’Arte Festival”.Le esibizioni di David hanno dimostrato come ogni volta il pubblico venga lasciato con il fiato sospeso. Con numerosi virtuosismi Garrett ha regalato emozioni e commozione a chi lo ha ascolta. Lo spettacolo al termine ha visto una standing ovation ed un applauso fragoroso, entusiasmante che sembrava non avesse fine per uno spettacolo che nessuno voleva terminare.

La carriera

Ma chi è David Garrett? A 10 anni parte con gli Hamburger Philharmoniker e a tredici anni è tra gli artisti più giovani con un contratto esclusivo con la Deutsche Grammophon.

Dal 1999 il trasferimento negli Usa, a New York, dove studia musicologia e composizione alla Juilliard School. Il suo stile è il mix di generi tra il classico, il pop-rock e il rhythm-and-blues. Un modo fondamentale per arrivare alle giovani generazioni, che spesso non amano la musica classica. La sua carriera si arricchisce nel tempo con importanti concerti e collaborazioni a livello mondiale. Dalla Filarmonica di Israele a quella Nazionale di Mosca. Nel suo curriculum anche una parte da attore nel film “Il Violinista del Diavolo” per la regia di Bernard Rose.



Carmine Vallone