Successo per la due giorni di Santo Janni in festa

CATANZARO 28 AGOSTO - Nei giorni 25 e 26 agosto il quartiere Santo Janni di Catanzaro è stato animato dalla “Sagra della Pennetta all’Arrabbiata”, giunta oramai alla sua settima edizione e fortemente voluto dal Comitato di quartiere.

Venerdì 25, di fronte al sagrato della Parrocchia Maria Madre della Chiesa è stato allestito un palco dove la prima serata ha visto come ospiti le allieve del “Centro Studi A.S.D. Passione Danza” dirette dalla maestraLe coreografie, create dalla maestra di danza, insieme alla bravura delle allieve, hanno dato un tocco di colore alla piazza gremita di persone. Tanti balletti si sono susseguiti sul palcoscenico, ma la cosa che ha incantato gli spettatori è stata la capacità di riuscire a far danzare insieme alle allieve più grandi le piccoline, le quali sono riuscite ad emozionare il pubblico, questo è potuto succedere grazie alla bravura dell’insegnante Lucia Serena Bagnato.I balletti sono stati intervallati dall’interpretazione di alcuni brani di musica pop, proposti da sei giovani cantanti della scuola di canto “SMAC Sara Music Art Center” guidata dallache, con la loro voce hanno saputo intrattenere ed emozionare il pubblico presente in piazza, la serata del 25 é stata curata dal serviceLa seconda serata è stata improntata tutta sulla sagra alle “Pennette all’arrabbiata”, piatto gustoso realizzata da residenti nel quartiere e che ha deliziato il palato delle tante persone presenti.Il gruppo musicale “Capofrotuna band” Tributo live a Rino Gaetano ha intrattenuto il pubblico intervenuto alla Sagra riscuotendo un grande successo .Nel corso della serata c’è stata la premiazione del vincitore del “Torneo di Carte” in memoria di Giuseppe Montesano.A conclusione delle due serate, il componente del Comitato, Luigi Levato, ha colto l’occasione per ringraziare tutti i presenti per la sua elezione come consigliere al comune di Catanzaro, offrendo a tutti una mega torta.

CLICCA QUI PER LA FOTOGALLERY EVENTO DEL SABATO



CLICCA QUI PER LA FOTOGALLERY EVENTO DELLA DOMENICA

Caterina Rafele