Sud Corea: Rogo fa strage all\'ospedale, 41 i morti e 79 i feriti

PECHINO, 26 GENNAIO - E' di 41 morti e 79 feriti, di cui nove in gravi condizioni, il bilancio dell'incendio che si e' sviluppato al pronto soccorso dell'ospedale di Miryang, in Corea del Sud, a circa 380 chilometri della capitale, Seul. Il numero delle vittime potrebbe crescere nelle prossime ore, spiega l'agenzia di stampa Sud-coreana, Yonhap.

Il presidente Moon Jae-in, ha convocato una riunione di emergenza per coordinare gli aiuti e "prendere tutte le misure necessarie" per salvare il maggiore numero di persone. Moon ha chiesto indagini per verificare il prima possibile la causa dell'incendio e prevenire che tragedie come quella di oggi possano ripetersi in futuro.Le fiamme si sono sviluppate attorno alle 7.30 di questa mattina, ora locale, al pronto soccorso della struttura e sono state domate circa tre ore dopo, senza propagarsi ad altri reparti, secondo quanto scrive l'agenzia di stampa sud-coreana Yonhap, che cita le autorita' locali. Le immagini dell'incendio mostrano denso fumo grigio uscire dalla struttura. La causa principale della morte e' stata l'inalazione di gas tossici, secondo quanto spiegano i vigili del fuoco.