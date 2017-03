Sudafrica: morto Ahmed Kathrada, uno dei padri lotta antiapartheid

JOHANNESBURG, 28 MARZO - Questa mattina si è spento Ahmed Kathrada, uno dei padri della lotta antiapartheid in Sudafrica nonché compagno di prigione di Nelson Mandela.

L'attivista aveva 87 anni e, secondo le informazioni finora diffuse dalle agenzie di stampa internazionali, il decesso è avvenuto in un'ospedale di Johannesburg dove era ricoverato da inizio marzo a causa di un'embolia cerebrale. Le cause della morte sono state confermate da un comunicato della fondazione della quale il veterano era a capo: "La Fondazione Ahmed Kathrada annuncia con tristezza la morte del veterano dell'ANC Ahmed Kathrada, 87 anni, questa mattina all'ospedale Donald Gordon di Johannesburg". È deceduto "in pace" in seguito a un'operazione chirurgica al cervello".

Il leader, insieme a Nelson Mandela, era tra i maggiori esponenti del partito African National Congress. Arrestato nel luglio del 1963 alla periferia di Johannesburg fu condannato all'ergastolo l'anno successivo. Uscì dal cercere nel 1989, dopo aver scontato 26 anni, e successivamente entrò a far parte del governo di Mandela come deputato e consigliere nel periodo che va dal 1994 al 1999.

Luigi Cacciatori

Immagine da guardian.com