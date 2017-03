Suicidio assistito Dj Fabo, il Vaticano: "Sconfitta per la società"

ROMA, 1 MARZO - Il Vaticano ha definito “sconfitta per la società” il suicidio assistito di Dj Fabo, Fabiano Antoniani, e di un altro italiano che si sono recati in Svizzera, a causa dell'illegalità della pratica in Italia.

Vincenzo Paglia, arcivescovo e presidente della Pontificia Accademia per la Vita, ha commentato la vicenda affermando che "Questa tristissima vicenda deve spingerci a riflettere. Guardo con grande apprensione e vicinanza a chi dice 'non ce la faccio più', lo comprendo. Mi sdegna la società che non riesce a star vicino, ad aiutare, e non riesce a far capire che l'altro è importante, e a farlo sentire utile".

“La vita è un dono – ha continuato l'arcivescovo Paglia - la vita va custodita va sostenuta, va aiutata, va sempre difesa: e questo vale per la vita di chi deve nascere, per la vita di chi è condannato a morte, per quella di chi è condannato dalla fame, per quella di chi è condannato dalla violenza. Togliere la vita a un innocente, di qualsiasi età, è sempre una sconfitta”.

Anche Angelo Bagnasco, presidente della Cei, ha espresso il suo rammarico affermando che “è una sconfitta grave e dolorosa per tutta la società, per tutti noi, perché la vita umana trae spunto, forza e valore anche dal fatto di vivere dentro delle relazioni di amore, di affetto, dove ognuno può ricevere e può donare amore. Fuori da questo è difficile per chiunque vivere, la solitudine uccide più di tutto il resto.

Chiara Fossati



immagine da www.repubblica.it