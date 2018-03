"Sulla via di Damasco - Rai due": Fede e resurrezione

ROMA - Hanno tra i 20 e i 50 anni, sono frati, tutti italiani e vivono a Rotella, in provincia di Ascoli Piceno, nella Comunità “I discepoli di Maria di Nazareth”. Sabato 31 Marzo, ore 8.00, su Rai Due, le telecamere di Sulla Via di Damasco, il programma di Mons. D’Ercole e Vito Sidoti, varcheranno le soglie dell’eremo San Francesco dove vivono i giovani frati, per raccontare il loro cammino di resurrezione e rinascita sulla strada della vita.

In compagnia di Mons. Giovanni D’Ercole,il fondatore di quella comunità religiosa, un frate carismatico proteso all’essenziale che così spesso contrasta con il ritmo frenetico che impone la nostra quotidianità.Seguiranno le storie di. Prima di sentire la chiamata died entrare in Comunità, la loro vita è stata caratterizzata da una profonda sofferenza e dalla mancanza di senso.Jonathan e Giuseppe sono tornati a vivere dal sepolcro dello ‘sballo’ e delle cattive compagnie. Fabio, prima di ritrovare la luce in Comunità, era una promessa del ciclismo ed era sopraffatto dall’ossessione del successo. Oggi, oltre a professare il Vangelo con la vita ed essere un punto di riferimento per tanti terremotati di quelle zone che ancora tremano, vivono del lavoro delle loro mani e sono diventati eccezionali artigiani del formaggio. Ilenia, infine, racconterà del suo profondo desiderio di consacrarsi a Dio e di come sia riuscita a superare il tormento della routine di una vita priva di stimoli, recuperando se stessa e la speranza verso il futuro.

Don Francesco Cristofaro