Summer Arena a Soverato, il 17 giugno "dedicata ad Augusto" con il NomadIncontro

Summer Arena a Soverato, il 17 giugno per la prima volta al Sud arriva la grande festa “dedicata ad Augusto” con il NomadIncontro

SOVERATO, 27 APRILE - Fervono i preparativi per l’apertura della seconda edizione della Summer Arena, l’area concerto allestita dalla Esse Emme Musica di Maurizio Senese al campo Nunzio Marino di Soverato.

La Esse Emme Musica, infatti, che cura anche l’organizzazione degli eventi in programma nei prossimi mesi alla Summer Arena, non si è voluta risparmiare e ha deciso di tagliare il nastro, quest’anno, con una grande festa che culminerà nel concerto serale. Sabato 17 giugno la stagione 2017 verrà aperta dal NomadIncontro “Dedicato ad Augusto”, un meeting di fan e non solo dello storico gruppo capitanato da Beppe Carletti che omaggerà, come sempre, la memoria del cantante Daolio, fondatore insieme a Carletti della band.



E’ la prima volta che al Sud si realizzerà un evento simile: il gruppo più longevo d’Italia sarà presente alla Summer Arena fin dal primo pomeriggio del 17 giugno – l’ingresso sarà a partire dalle 16.30 -, per incontrare tutti i fan, fare autografi e foto, e scambiare qualche saluto. Il concerto vero e proprio dei Nomadi comincerà alle 21.30 circa.



Non sarà quindi un semplice concerto, e per questo i ragazzi fino ai 12 anni avranno l’ingresso gratuito.

Per l’occasione e vista la particolarità del pubblico – trasversale, non mancheranno spettatori di tutte le età e anche famiglie e bambini -, la Esse Emme Musica ha pensato a una serie di convenzioni per cui chi acquista il biglietto del concerto potrà pranzare o cenare nei ristoranti che hanno aderito all’iniziativa, a soli 15 euro, o ancora pernottare nelle strutture aderenti a 20 euro.



Il costo del biglietto per assistere al concerto, già in prevendita nei punti consueti e attraverso i circuiti TicketOne e Ticket Service Calabria, è di 15,00 euro.



SUMMER ARENA 2017

Soverato



NomadIncontro

17/06

Il Volo

14/07

Nek

25/07

Marracash e Gué Pequeno

27/07

LYD-EDM Festival

11/08

12/08

Benji & Fede

16/08

Mannarino

19/08

Francesco Renga

21/08

Fiorella Mannoia

24/08

Mario Biondi

27/08



