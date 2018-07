Summer Arena ai nastri di partenza. E il 24 luglio a Soverato arriverà anche Riki

SOVERATO (CZ) 9 LUGLIO - Mentre fervono i preparativi per l’apertura della Summer Arena, a Soverato, cresce l’attesa per uno dei concerti più richiesti dell’estate, quello di Riki, che si terrà il prossimo 24 luglio.

Con la programmazione della Esse Emme Musica di Maurizio Senese che gestisce l’area al via lunedì 16 luglio, quando sul palcoscenico allestito al campo Marino saliranno Nek, Francesco Renga e Max Pezzali, uno degli appuntamenti più attesi è infatti quello con il giovanissimo cantante dei record che nello scorso inverno è arrivato a superare 80mila biglietti venduti per i live – che gli hanno permesso di agguantare il Wind Music Award 2018 per il Live d’oro -, e a guadagnarsi ben 7 Dischi di Platino, per “Polaroid”.

Questa nuova tranche di spettacoli dal vivo si intitola “Live & Summer mania”, in cui anche a Soverato presenterà dal vivo il suo nuovo singolo in duetto con i CNCO, dal titolo “Dolor de cabeza”, che si preannuncia già un tormentone dell’estate 2018.Riccardo Marcuzzo ritorna dunque sul palco con una nuova scaletta, una serie di nuove coreografie e un nuovo spettacolo, insomma. Sul palco non mancheranno i più grandi successi del cantante rivelazione dell’edizione 2017 della fortunata trasmissione televisiva Amici, contenuti nell’EP di debutto, “Perdo le parole”, ma anche del nuovo “Mania”, uscito lo scorso autunno.A oggi, Riki è l’artista italiano che al suo esordio ha venduto più biglietti in minor tempo, per circa 20 tappe del tour invernale, sold out settimane prima dell’esordio.

