Summer Arena, debutto a Torino per la "Notte magica" de Il Volo. Il 14 luglio a Soverato

Summer Arena, debutto a Torino per la “Notte magica” de Il Volo. Il 14 luglio il trio sarà in concerto a Soverato

SOVERATO 06 MAGGIO - E’ partito dal Pala Alpitour di Torino il progetto “Notte magica – Tributo ai tre tenori” di Michele Torpedine, con protagonisti i giovanissimi de Il Volo in un omaggio di grande successo ai Tre Tenori, l’indimenticabile trio formato da Josè Carreras, Placido Domingo e Luciano Pavarotti.

Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble, i componenti de Il Volo appunto, portano così sul palcoscenico un programma dove le melodie di successo del repertorio napoletano, italiano e internazionale si alternano a brani tratti da grandi musical e alle più celebri arie d’opera, oggi come 27 anni fa, quando Carreras, Domingo e Pavarotti al Teatro delle Terme di Caracalla realizzarono uno dei più grandi eventi musicali del secolo. Da parte de Il Volo, infatti, c’è il desiderio di replicare il successo del tributo speciale ai tre incomparabili tenori che lo scorso anno è stato organizzato a Firenze, per avvicinare a quel mondo musicale anche un pubblico più giovane, portando poi l’atmosfera di quella notte nei teatri e nelle arene di tutto il mondo.Il Volo con il suo omaggio – “Notte magica – A tribute to the three tenors” è non a caso il titolo dell’ultimo album di Ignazio, Piero e Gianluca, cui ha partecipato anche lo stesso Domingo - sarà l’appuntamento di punta della programmazione 2017 della Summer Arena a Soverato. Il programma, organizzato dalla Esse Emme Musica di Maurizio Senese nell’area allestita sempre dall’agenzia al campo Marino, li ospiterà infatti il prossimo 14 luglio, nel corso della seconda tranche italiana del tour che li porterà anche nelle maggiori località europee, tra cui Londra, dove alla Royal Albert hall potranno pure contare su un ospite del calibro di Mario Biondi.I biglietti per il concerto de Il Volo alla Summer Arena sono già disponibili, attraverso i consueti circuiti, e online su www.ticketone.it e www.ticketservicecalabria.it.



SUMMER ARENA 2017

Soverato



NomadIncontro

17/06

Il Volo

14/07

Nek

25/07

Marracash e Gué Pequeno

27/07

LYD-EDM Festival

11/08

12/08

Benji & Fede

16/08

Mannarino

19/08

Francesco Renga

21/08

Fiorella Mannoia

24/08

Mario Biondi

27/08

