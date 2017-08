Summer Arena, domani sera a Soverato arriva il tour della "combattente" Fiorella Mannoia (Foto)

SOVERATO (CZ) 23 AGOSTO - Dopo i successi registrati negli ultimi giorni con i concerti di Alessandro Mannarino e Francesco Renga, prosegue la programmazione alla Summer Arena di Soverato della Esse Emme Musica di Maurizio Senese, che gestisce l’area.

Domani sera, 24 agosto, è infatti il turno di un gradito ritorno dalle parti di Soverato: sul palcoscenico del campo Marino salirà Fiorella Mannoia, in queste settimane protagonista di live negli anfiteatri, nelle arene, nei luoghi storici, prestigiosi e di straordinaria bellezza. A Soverato, come in tutti gli appuntamenti dal vivo, con la sua consueta forza interpretativa, l’artista accompagnata dalla sua band, regalerà al pubblico le note del suo ultimo album “Combattente”, i suoi grandi successi e le canzoni che hanno costellato il suo repertorio dal vivo, per una scaletta che sarà come sempre ricca di momenti intensi ed emozionanti.Come lo sarà l’esecuzione dal vivo del brano presentato al Festival di Sanremo, “Che sia benedetta”, un vero e proprio “inno alla vita”, come lo ha definito la stessa Fiorella. Il brano è contenuto nella versione speciale, “sanremese” in doppio cd dell’album Combattente, che ripercorre le tappe al Festival di Sanremo della carriera dell’artista.Nell’album sono presenti anche la cover di “Sempre e per sempre” di Francesco De Gregori e i 4 successi “sanremesi” di Fiorella (“Caffè Nero Bollente” del 1981, “Come si cambia” del 1984, “Quello che le donne non dicono” del 1987, “Le notti di maggio” del 1988) registrate live nel corso di “Combattente Il Tour” e una bonus track, la cover di “La cura” di Franco Battiato, anch’essa in una versione live.La Summer Arena pure con questo ulteriore appuntamento, e forte dei successi registrati nel corso di questa seconda annualità, continua a dimostrare quanto i grandi eventi possano contribuire al turismo dei territori interessati, ma non solo: realizzata anche grazie agli sponsor nazionali e regionali, oltre che con il supporto dell’Amministrazione comunale di Soverato e del sindaco Ernesto Alecci, e la collaborazione con il maestro orafo Michele Affidato, la Summer Arena 2017 ha potuto sposare altresì una causa nobile, quale il sostegno delle attività dell’Avis che con la sua rappresentanza provinciale è sempre presente nell’area per promuovere le attuali campagne di sensibilizzazione.

SUMMER ARENA 2017

Soverato





NomadIncontro

17/06



Il Volo

23/07



Nek

25/07



Marracash e Gué Pequeno

27/07



LYD-EDM Festival

11/08

12/08



Benji & Fede

16/08



Mannarino

19/08



Francesco Renga

21/08



Fiorella Mannoia

24/08



Mario Biondi

27/08









