Summer Arena: Dopo il LYD EDM Festival il 16 agosto a Soverato arriva il duo pop di Benji e Fede

SOVERATO 4 AGOSTO - Sta per cominciare il periodo più “caldo” per la Summer Arena di Soverato: l’area gestita e programmata dalla Esse Emme Musica di Maurizio Senese si appresta a vivere le settimane più intense in compagnia dei tanti live previsti. Se in questi giorni tutti i preparativi sono concentrati sul LYD EDM Festival, la due giorni dedicata alla musica elettronica, realizzata per la prima volta in Calabria e che andrà a segnare la storia della musica in regione, ma anche in tutto il Meridione, non si fermano i preparativi anche per un altro appuntamento

Nel giorno dopo Ferragosto sono attesi infatti Benji e Fede, il duo che tanto successo ha riscosso, soprattutto fra i più giovani, negli ultimi anni.Benji & Fede è un duo Pop Italiano, formato da Benjamin Mascolo e Federico Rossi, due ragazzi 20enni che si sono conosciuti tramite Facebook e hanno iniziato a collaborare alla fine del 2011 dopo aver visto le rispettive perfomances su Youtube. Adesso sono un sodalizio affermato e il loro ultimo album “0+”, uscito nell’ottobre 2016 e per due settimane consecutive al n. 1 della classifica di vendita durante le quali hanno raggiunto il Disco di Platino, vede le collaborazioni con Jasmine Thompson, Max Pezzali e Annalisa, ed è stato realizzato tra l’Italia, la Norvegia, la Finlandia e nei vari viaggi compiuti dagli artisti in questo anno straordinario. “0+” è un lavoro molto personale che racconta di vita, di amore, dei loro incontri e delle loro avventure. È un album che nasce dalla collaborazione di Benji & Fede con giovani autori e produttori stranieri, dalla loro interazione con realtà diverse che hanno reso possibile la creazione di un movimento generazionale capace di elaborare sonorità nuove, a volte più elettroniche, a volte più acustiche. Tra i vari successi e importanti riconoscimenti va segnalata anche la vittoria agli Mtv Ema 2016 a Rotterdam dove si sono aggiudicati il “Best Italian Act”, e il più recente trionfo nella categoria “Cantante Italiano Preferito” ai Nickelodeon Kids' Choice Awards 2017 che si sono tenuti a Los Angeles l’11 marzo.Ricordiamo ancora la collaborazione della Summer Arena con l’Avis che anche in occasione del concerto di Benji e Fede i volontari dell’associazione saranno presenti nei pressi dell’area con un loro stand informativo sulle attuali campagne di sensibilizzazione.

SUMMER ARENA 2017 Soverato

LYD-EDM Festival

11/08

12/08



Benji & Fede

16/08



Mannarino

19/08



Francesco Renga

21/08



Fiorella Mannoia

24/08



Mario Biondi

27/08



