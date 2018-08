Summer Arena, grande successo con la comicità irriverente e ironica del duo Emigratis Pio e Amedeo

SOVERATO (CZ), 7 AGOSTO - Che sarebbe stata una serata fuori dalle righe, si sapeva già. L’arrivo di Pio e Amedeo alla Summer Arena di Soverato era infatti uno degli appuntamenti più attesi della rassegna di spettacoli dal vivo organizzata dalla Esse Emme Musica di Maurizio Senese che ha ideato e gestisce per il terzo anno consecutivo l’area allestita al campo Marino.

Sempre affiancati sul palco da una band di musicisti, i due comici pugliesi hanno spesso fatto incursioni fra gli spettatori, facendo iniziare lo spettacolo “Tutto fa Broadway” proprio dal parterre. Pio e Amedeo hanno saputo coinvolgere i presenti, numerosi, con gag e riuscendo pure a “scroccare” loro soldi – con tantino di cestino di paglia, tipo offertorio, e musica liturgica tradizionale -, dati poi in beneficenza, tra le risate di tutti. Con il pubblico divertito come non mai, il duo ha proposto anche a Soverato i suoi cavalli di battaglia, a partire dai pittoreschi protagonisti di “Emigratis”, il programma televisivo che li ha consacrati negli ultimi anni.Non è mancata poi una intervista “alla Bonolis”, molto parodia, molto da ridere, e c’è stato spazio anche per i momenti musicali offerti dai ragazzi del gruppo Musicomio, e per qualche canzone insensata, cantata dagli stessi Pio e Amedeo, sciocca nel testo ma capace di strappare risate a raffica.

