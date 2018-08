Summer Arena il 5 agosto la comicità eccessiva e scorretta del duo comico di Emigratis, Pio e Amedeo

Summer Arena, in arrivo il 5 agosto la comicità eccessiva e scorretta del duo comico di Emigratis, Pio e Amedeo

SOVERATO (CZ) 02 LUGLIO - La Summer Arena di Soverato si prepara a ospitare il duo più irriverente e scorretto della Tv. Parliamo di Pio e Amedeo che si esibiranno sul palco del campo Marino il 5 agosto, nell’ambito della programmazione ideata e organizzata dalla Esse Emme Musica di Maurizio Senese, che gestisce l’area.

Lo spettacolo che andrà in scena si intitola “Tutto fa Broadway” e rientra nel tour che ha portato nei mesi scorsi con successo il duo comico nelle principali città italiane: dopo il grande riscontro ottenuto con “Emigratis”, la trasmissione che li ha resi noti, giunta quest’anno alla sua terza edizione con ascolti invidiabili in prima serata su ItaliaUno, Pio e Amedeo hanno deciso di ritornare sul palcoscenico con una tranche estiva del tour.Ma chi sono Pio e Amedeo? Dopo aver conquistato il grande pubblico con “Le Iene”, è con “Emigratis”,programma ideato da loro stessi, che i due pugliesi hanno fatto furore. La loro comicità eccessiva, politicamente scorretta non è più una sorpresa, Pio e Amedeo sono ormai una certezza, oltre ad essere un fenomeno cult. Pio e Amedeo estremizzato i difetti tipici degli italiani, ne esasperano i cliché, scandalizzano, ma colgono nel segno. “Tutto fa Broadway” è uno spaccato della società italiana letto con la comicità diretta e dissacrante che caratterizza i due artisti. Gag, battute e improvvisazioni nello stile del duo sono al centro dello spettacolo. Insomma, ci sarà da ridere, domenica sera alla Summer Arena.



