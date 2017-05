Summer Arena, regina dell\'estate della musica dal vivo con una serie di appuntamenti imperdibili

Summer Arena, Soverato regina dell’estate della musica dal vivo con una serie di appuntamenti imperdibili

SOVERATO,18 MAGGIO - Manca meno di un mese all’inizio della seconda edizione della Summer Arena, quest’anno piena di novità e ricca di appuntamenti imperdibili che trasformeranno Soverato nell’indiscussa regina della musica dal vivo della Calabria.

L’apertura della serie di concerti organizzata dalla Esse Emme Musica di Maurizio Senese sarà affidata all’evento “Nomadi Incontro” che il 17 giugno permetterà ai fan della storica rock band capitanata da Beppe Carletti di fare conoscenza con i musicisti del gruppo per autografi e foto, nel pomeriggio, alcune ore prima dell’esibizione-omaggio ad Augusto Daolio, della sera.



Appuntamento di punta dell’intera programmazione è sicuramente l’atteso concerto de Il Volo, che si terrà il 14 luglio: i tre giovani cantanti proporranno il loro personalissimo tributo ai Tre Tenori, Carreras-Domingo-Pavarotti, ricalcando il successo straordinario ottenuto la scorsa estate con il concerto evento, cui partecipò anche Placido Domingo, a Firenze.



Il 25 luglio sarà il turno di un altro gradito ospite della Summer Arena, Nek con l’unica tappa calabrese del suo “Unici tour”. A seguire, due giorni dopo, il 27 luglio, ci saranno Marracash e Guè Pequeno che porteranno il loro Disco di platino “Santeria” live a Soverato.



Ad agosto, l’11 e il 12, ci sarà la prima importante novità targata Summer Arena – Esse Emme Musica, di questa estate: a Soverato ci sarà la prima edizione dell’LYD-EDM, Live Your Dream – Electronic Dance Music festival, che per due giorni animerà la cittadina jonica, e non solo, con una line up di dj/producer da tutto il mondo. Sul palco della Summer Arena saliranno infatti Tigerlily, Steve Aoki, Vinai, Yves V, Angemi, Sunnery James & Rian Marciano, Lush & Simon e Delayers. Proprio per venire incontro alle numerosissime richieste dei giovani e giovanissimi che non vorranno perdere l’evento, il campo sportivo dello stadio comunale sarà attrezzato con circa 400 tende per far fronte all’affluenza di spettatori che arriveranno a Soverato in quei giorni.



Dall’organizzazione infatti non nascondono che per il Festival, oltre che per il resto della programmazione di questa Summer Arena, continuano ad arrivare richieste da tutta Italia e anche oltre, a conferma della crescita della rassegna, che quest’anno vanterà pure il Summer Arena Village, un luogo espositivo per gli sponsor che ospiterà ogni sera spettacoli musicali a ingresso gratuito.



Tornando ai concerti, il giro di boa del LYD-EDM sarà seguito dal concerto del duo fenomeno degli ultimi tempi, Benji e Fede che saranno a Soverato il 16 agosto. Tre giorni dopo, il 19 agosto, arriverà anche Mannarino e 48 ore dopo sarà il turno di Francesco Renga, sul palco della Summer Arena il 21 agosto. A chiudere la seconda edizione della Summer Arena ci saranno due grandi nomi della musica italiana, due graditi ritorni per la Esse Emme Musica: si tratta di Fiorella Mannoia e Mario Biondi che si esibiranno rispettivamente il 24 e il 27 agosto.



SUMMER ARENA 2017

Soverato



NomadIncontro

17/06

Il Volo

14/07

Nek

25/07

Marracash e Gué Pequeno

27/07

LYD-EDM Festival

11/08

12/08

Benji & Fede

16/08

Mannarino

19/08

Francesco Renga

21/08

Fiorella Mannoia

24/08

Mario Biondi

27/08



Per informazioni

Esse Emme Musica di Maurizio Senese

Via San Giorgio 5, 88100 Catanzaro

Tel. 0961.872883

info@essemmemusica.it

www.essemmemusica.it

www.summerarena.it

www.ticketservicecalabria.it