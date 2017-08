Summer Arena, tutto pronto per il LYD EDM Festival - 11 e 12 agosto a Soverato

Summer Arena, tutto pronto per la grande festa dell’estate dell’11 e 12 agosto, il LYD EDM Festival

Ci saranno Vinai, Delayers, Marnik, Lush & Simon, Steve Aoki, Yves V, Angemi, Sunnery James & Rian Marciano, Axwell/\Ingrosso, Tigerlily

SOVERATO, 09 AGOSTO - La Summer Arena si appresta a vivere la sfida di questa estate 2017. L’area ideata e gestita dalla Esse Emme Musica di Maurizio Senese ospiterà infatti per la prima volta al Sud, una produzione unica per il Meridione dedicata agli amanti della electronic music dance. E’ il LYD EDM, acronimo di Live Your Dream – Electronic Dance Music Festival che ospiterà a Soverato oltre 10mila fan che arriveranno anche da fuori regione per celebrare il sano divertimento accompagnati dal suono della musica elettronica, l’11 e il 12 agosto.

Nel corso della due giorni la grande festa della musica, vera sorpresa dell’estate 2017 mai sperimentata in precedenza, sarà condotta da una line up di dj/producer internazionali che si esibiranno su uno stage mastodontico, circondato da scenografie spettacolari e coreografie ma viste prima.



A dirla tutta sulla portata dell’evento è la line up, davvero prestigiosa, con dj provenienti dai Migliori festival del mondo, come il Tomorrowland o l’Ultra Music Festival, per citarne solo un paio. On stage per il LYD – EDM ci saranno i fratelli Vinai, nel 2016 arrivati alla 37esima posizione di Dj Mag Top 100; Marnik; i Delayers che si presentano a Soverato forti della loro collaborazione con Nari&Milani e Tiesto; Lush & Simon definiti i nuovi talenti dell’EDM, supportati dai migliori dj producer di tutto il mondo come Hardwell, Davide Guetta, Martin Garrix, Tiesto e Alesso; e poi ancora ci sarà il dj/producer statunitense di origine giapponese, Steve Aoki, attualmente settimo nella Dj Mag Top 100; il belga resident al Tomorrowland Yves V; Angemi, dj/producer catanese che con la sua musica è arrivato a esibirsi sui palchi più importanti del mondo, supportato da Smash The House, la label fondata da Dimitri Vegas & Like Mike. La line up prosegue poi con il duo olandese di Sunnery James & Rian Marciano, il duo svedese Axwell/\Ingrosso, già protagonisti a Tomorrowland, Edc, World club dome e Ultra music festival, dove hanno eseguito il set più bello in assoluto. Presenza femminile sullo stage del LYD – EDM, sarà l’australiana Tigerlily, unica lady del Festival.



SUMMER ARENA 2017

Soverato



LYD-EDM Festival

11/08

12/08



Benji & Fede

16/08



Mannarino

19/08



Francesco Renga

21/08



Fiorella Mannoia

24/08



Mario Biondi

27/08



