Summit Roma, prime polemiche. Raggi accusa Tg1 di censura

ROMA, 25 MARZO - Nella giornata che consacra i 60 anni dell’Unione Europea è già tempo di polemiche. Il discorso di accoglienza della sindaca di Roma Virginia Raggi è diventato infatti già un caso politico. La diretta Rai in onda sul Tg1 avrebbe, a detta del Movimento 5 Stelle, oscurato l’intervento della sindaca.

Nonostante i problemi legati alla diretta Facebook della pagina di Virginia Raggi, il dito è puntato nei confronti del presunto ‘taglio’: «Scusate. Il Tg1 ha censurato la diretta. A breve trasmetteremo il video integrale in differita». Nel suo discorso dinanzi alle istituzioni, presenziate dai capi di governo europei, la Raggi ha invitato «le istituzioni europee ad ascoltare di più i suoi cittadini» per «realizzare una comunità solidale».

La sindaca ha poi proseguito citando anche il messaggio di Papa Francesco perché «una Unione solo economica non può durare». Una considerazione ha poi riguardato il ruolo dei sindaci: «Noi sindaci siamo definiti primi cittadini: per questo, anche nei luoghi delle decisioni, dobbiamo fare sentire la voce di chi chiede più lavoro , più inclusione sociale, più sicurezza. I cittadini devono essere messi al centro del potere decisionale».

Poi, la critica nei confronti dei trattati di Dublino, secondo cui è necessaria una revisione in riferimento alla materia dei richiedenti asilo. Il discorso di Virginia Raggi è stato poi seguito dalla dichiarazione congiunta dei capi di governo europei, che hanno appena terminato di firmare e stanno effettuando le foto di rito. A breve invece, la conferenza stampa prima dello spostamento in Quirinale previsto per le 13.30.

foto da: infooggi.it

Cosimo Cataleta