Summit USA-Nord Corea, Trump: "Se incontro non sarà proficuo, con rispetto me ne andrò"

ROMA, 19 APRILE – Il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, conferma che lo storico summit con Kim Jong– un, leader della Corea del Nord, avverrà nelle prossime settimane.

Nell'incontro si discuterà di denuclearizzazione, ma Trump avverte:"Se l'incontro non sarà proficuo, con rispetto me ne andrò." L'inquilino della Casa Bianca fa sapere che sarà fatto "il possibile perchè l'incontro con il leader nordcoreano Kim Jong-un sia un successo per il mondo". Poi aggiunge che Washington sta "lavorando diligentemente per riportare a casa tre americani detenuti in Corea del Nord". La speranza è quella di "vedere il giorno in cui l'intera penisola [coreana] potrà vivere unita, in sicurezza, prosperità e pace".

Anche Shinzo Abe, primo ministro del Giappone, che è stato recentemente ospite di Trump nella residenza a Mar-a-Lago in Florida, ha sottolineato come:"occorra mantenere la massima pressione" sulla Corea del Nord per l'obiettivo della denuclearizzazione. Inoltre secondo Abe non ci dovrebbe essere "nessuna ricompensa" per il Paese nordcoreano, per il solo fatto che si siano aperti al dialogo. Prima dell'apertura, hanno comunque provocato una escalation a causa del loro programma nucleare.

Il premier del Giappone ha anche incassato la promessa, che gli Stati Uniti aiuteranno Tokyo nel far ritornare a casa dei cittadini giapponesi ritenuti prigionieri del regime di Kim Jong-un.

In vista del doppio summit con la Corea del Sud e poi con gli USA, arriva da Pyongyang la notizia che il partito nordcoreano dei lavoratori si riunirà domani per discutere "questioni politiche della nuova fase". Questa fase è stata definita "un importante periodo storico".

Infatti quello tra Trump e Kim Jong-un sarà, nella storia, il primo incontro tra un presidente statunitense in carica ed un leader nordcoreano.

Nel frattempo, per un primo incontro, è già volato in Corea Mike Pompeo, capo della Cia e Segretario di Stato in pectore.

