Suoni Mediterranei: ospite d\'onore del 29° Gala\' del Balletto del Salento

LECCE 22 GIUGNO - Si intitolerà “Suoni Mediterranei” la ventinovesima edizione del Galà di Danza del Balletto del Salento di Trepuzzi, evento che si svolgerà venerdì 23 giugno, a partire dalle ore 20.30, presso la splendida cornice del Chiostro dei Teatini di Lecce.

Gli allievi della Maestra e direttrice artistica Vera Giannetto calcheranno il palcoscenico a cielo aperto dei Teatini dove metteranno in scena un vero e proprio viaggio alla scoperta dei colori e dei suoni che caratterizzano tutti quei paesi che sporgono sul Mediterraneo, esplorando dal Flamenco al Sirtàki, dal Tango fino alla Taranta, scoprendo così come suoni diversi siano lo specchio di popoli simili, affacciati sulle sponde dello stesso mare.Dal classico al contemporaneo, dal modern all'hip hop, le coreografie messe a punto al termine di un percorso accademico che quest'anno ha visto brillare le sue allieve su più palcoscenici e in diversi importanti concorsi di danza di livello internazionale: da Talenti in Palcoscenico a BariDanza, passando per la bellissima sorpresa che ha inorgoglito non solo la Maestra Giannetto e le sue allieve, ma proprio tutto il Salento. Ad Amici 2017, su Canale 5, si è distinta quest'anno la ballerina salentina Andreina Caracciolo, cresciuta e formatasi presso il Balletto del Salento di Trepuzzi sin da piccolissima e scelta nel cast dei Professionisti di Amici direttamente dal celebre Giuliano Peparini.Venerdì 23 giugno Andreina Caracciolo sarà presente per lo spettacolo finale della sua scuola d'origine, da dove tutta la sua carriera ha avuto inizio.Ospite d'onore, Andreina sarà un faro per tutte le ballerine che sognano i grandi palcoscenici che lei, con sacrificio e passione sconfinata, è riuscita a ottenere.