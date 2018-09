Sventata dai carabinieri truffa ad anziano: arrestato 59enne a Taranto

TARANTO,17 SETTEMBRE – Un 59enne già conosciuto alle forze dell’ordine per numerosi precedenti di polizia, è stato tratto in arresto.

Nell’ambito di un’operazione dedicata alla prevenzione ed alla repressione dei reati predatori, i Carabinieri dell'Aliquota Operativa del N.O.R. della Compagnia di Taranto hanno arrestato, in flagranza di reato, per truffa aggravata, riferisce l’Agenzia Agi Pietro Bottiglieri, 59enne, con numerosi precedenti, residente a Napoli.

Un’autentica truffa lampo, architettata nei minimi dettagli e portata a termine in pochi minuti sulla pubblica via in Viale Magna Grecia, e sventata proprio da una pattuglia di militari dell’Arma.

L'uomo, approssimandosi all'anziano, dopo averlo abbracciato e fingendo di essere un amico di vecchia data, gli ha suggerito l'acquisto di 22. capi di abbigliamento in pelle, rassicurandolo sull'imperdibile occasione, in quanto descritti come abiti di note case di moda, chiedendogli quale corrispettivo, la somma di 1.500 euro.

Il 59enne, dopo aver persuaso il 70enne, ha velocemente introdotto le buste, contenenti il vestiario, nella vettura della vittima, chiedendo subito il denaro; dopo aver intascato un acconto, i carabinieri sono immediatamente intervenuti bloccando il truffato ed evitando che potesse riscuotere il resto del denaro che l'ignara vittima si stava recando a prelevare presso un istituto di credito.

I capi di abbigliamento, di finta pelle e di qualità scadente, sono stati recuperati e sottoposti a sequestro.

Il 59enne, sottoposto poi a perquisizione personale, è stato altresì trovato in possesso della somma di circa 1.400 euro, della quale non ha saputo rendere giustificazioni, che è stata sequestrata.

Al termine delle formalità di rito, il 59enne è stato arrestato e, su disposizione del pm di turno, tradotto presso la Casa Circondariale di Taranto.

Il giudice, all'esito dell'udienza di convalida, ne ha disposto gli arresti domiciliari presso la propria abitazione.

Luigi Palumbo