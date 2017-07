Svezia: arrestato presunto terrorista grazie alla collaborazione dei Ros

STOCCOLMA, 29 LUGLIO –La polizia di Stoccolma, grazie alla segnalazione dei Carabinieri del Ros, veicolata attraverso il canale Europol alle autorità di intelligence scandinava, ha arrestato un trentottenne sospettato di voler preparare un attentato terroristico.

L’uomo, di origine iraniana, con doppia cittadinanza, svedese e afgana, avrebbe più volte provato ad acquistare dai siti internet 400 kg di sostanze fertilizzanti che, se opportunamente trattate, si trasformano in esplosivi ad alto potenziale, come quelli utilizzati dalle organizzazioni terroristiche jihadiste nei recenti attentati in Europa.

Le attività investigative sono state coordinate dalla Procura della Repubblica Antiterrorismo di Bari, che ha fornito alla polizia svedese gli elementi per arrestare l’uomo.

Le indagini hanno evidenziato l’efficacia della cooperazione transazionale degli organi antiterrorismo impegnati nel contrasto della minaccia dei “Lupi solitari”.

Già ad aprile di quest’anno i paesi scandinavi sono stati sotto attacco terroristico: basti ricordare l’attentato di aprile a Stoccolma, quando un camion, in pieno centro, travolse la folla causando la morte di cinque civili e concludendo la corsa andandosi a schiantare contro la vetrina di una catena di supermercati.

Fonte immagine: sky.it

Alessia Panariello