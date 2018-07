SVI.MA.G. Operatore socio sanitario III edizione. "Posti disponibili n.15"

CATANZARO 7 LUGLIO - Riferimenti normativi: Legge n. 845/78, L.R. n. 18/85, D.G.R. n. 167/2016 e D.G.R. n. 155/2017 Profilo professionale: coerentemente a quanto previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2001, l’Operatore Socio Sanitario, è colui che a seguito dell’Attestato di qualifica professionale, conseguito al termine di specifica formazione professionale, svolge attività indirizzata a soddisfare i bisogni primari della persona, nell’ambito delle proprie aree di competenza, in un contesto sia sociale che sanitario e favorisce il benessere e l’autonomia dell’utente.L’O.S.S. svolge funzioni di assistenza diretta ed aiuto domestico alberghiero, intervento igienico-sanitario e di carattere sociale, supporto gestionale, organizzativo e formativo. La sua attività si svolge sia nel settore sociale che in quello sanitario, in servizi di tipo socio-assistenziale e socio-sanitario, residenziale o semiresidenziale, in ambiente ospedaliero e a domicilio dell’utente.

La tipologia dell’utenza a cui si rivolge è il bambino, la persona anziana, la persona con problemi di psichiatria, la persona con handicap e il malato terminale o morente. L’O.S.S. svolge la sua attività in collaborazione con gli altri operatori professionali preposti all’assistenza sanitaria e a quella sociale, secondo il criterio del lavoro multi professionale.n.15 per edizionecompimento del 18° anno di età alla data di iscrizione al corso; possesso del diploma di scuola dell’obbligo; possesso del certificato di idoneità attestante l’assenza di minorazioni o malattie che possonoimpedire l’esercizio delle funzioni previste dal profilo professionale di O.S.S. rilasciato da una struttura pubblica del Servizio Sanitario Nazionale.il percorso formativo ha una durata complessiva di 1000 ore così articolate: 550 ore in aula/esercitazioni e 450 ore di tirocinio aziendale.socio-culturale istituzionale e legislativa (70 ore); Psicologica e sociale (100 ore); Igienico sanitaria (140 ore); Tecnico Operativa (140 ore); Tirocinio (450 ore); 100 ore di esercitazioni pratiche.Piazza Duomo n.1 – 88100 Catanzaro: rivolgersi alla segreteria del corso.Settembre 2018 Iscrizione: per iscriversi al corso è necessario presentare appositada, disponibile presso la segreteria dell’Agenzia Formativa SVI.MA.G. sita in Catanzaro – Via Alessandro Turco n. 45 - Recapito telefonico: 0961/743306 o scaricabile dal sito www.svimagformazione.it entro e non oltre le ore 12:00 del 31 Agosto 2018 Alla domanda dovrà essere allegata fotocopia del documento di identità in corso di validità, del codice fiscale e del titolo di studio oppure autocertificazione (ai sensi della vigente normativa in materia di autocertificazione).Gli allievi che, nel rispetto delle norme vigenti in materia, avranno frequentato, saranno ammessi a sostenere gli esami di fine corso per il conseguimento della qualifica professionale di Operatore Socio Sanitario – O.S.S., ai sensi dell'art. 40 della L.R. n. 18/85, della Legge n. 845/78, del D.G.R. n. 167/2016 e del D.G.R. n. 155/2017occorre presentare una dichiarazione di valore del proprio titolo. Tale dichiarazione dovrà essere rilasciata dalla rappresentanza diplomatica consolare italiana nel paese al cui ordinamento appartiene la scuola che ha rilasciato il titolo. Catanzaro, 17 Luglio 2018