Svizzera al voto: addio al nucleare

GINEVRA,21 MAGGIO - Il popolo svizzero si è presentato oggi alle urne per esprimersi sul referendum voluto dalla maggioranza del governo, volto a ridurre il consumo di energia, aumentare l'efficienza energetica, promuovere le energie rinnovabili e eliminare in maniera graduale l’uso del nucleare. Il progetto avviato nel 2011, dopo l’incidente giapponese di Fukushima, conferma la graduale scomparsa del nucleare in Svizzera, cercando di ridurre le importazioni di energie fossili e a potenziare il risparmio energetico e le fonti di energia rinnovabili.



Gli Svizzeri hanno oggi approvato con un referendum il graduale abbandono dell'energia nucleare e una politica di promozione delle energie rinnovabili con il 58,2% di voti favorevoli (Fonte agenzia di stampa svizzere Ats). Il restante 41,8 % si è espressa in maniera non favorevole a tale referendum, affermando che la nuova strategia ha un costo economico troppo elevato e che paradossalmente porterà danni al paesaggio con nuovi impianti eolici e fotovoltaici. Al contrario i sostenitori affermano che la nuova legge prevede di ridurre fortemente il consumo medio pro capite di energia. L’elettricità mancante sarà compensata appunto anche con un potenziamento delle fonti energetiche rinnovabili. La produzione delle centrali idroelettriche, pari a 36,2 TWh nel 2015, dovrebbe raggiungere 37,4 TWh entro il 2035.



Per il Governo e la maggioranza del Parlamento, il ridurre l’energia nucleare con conseguenza promozione di quelle rinnovabili porterà solo ad un leggero aumento dei prezzi e sarà richiesto un contributo ad ogni nucleo familiare (circa 40 franchi l’anno) per sostenere le centrali idroelettriche e il risanamento degli edifici. Questo piccolo sforzo, porterà la Svizzera a dipendere sempre di meno dall’estero e ad aumentare i posti di lavoro.

Daniele Sorrentino

Foto da swissinfo.ch