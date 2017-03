Svizzera: deraglia treno partito da Milano, ignote le cause

LUCERNA, 22 MARZO - Un treno partito da Milano diretto a Basilea è deragliato nei pressi Lucerna, Svizzera.

Secondo alcuni media locali il deragliamento ha coinvolto un convoglio di Trenitalia. Intorno alle ore 14 nei pressi della stazione di Lucerna l’Eurocity Milano-Basilea era in procinto di lasciare la città quando uno dei vagoni si sarebbe rovesciato su un fianco danneggiando l'intera infrastruttura ferroviaria. Prontamente è stato interrotto il traffico ferroviario, sia in entrata che in uscita. Sono ancora dubbie le cause dell'incidente.

Attualmente non è stato ancora definito se tra i passeggeri presenti nel vagone rovesciato ci siano dei feriti. I passeggeri a bordo di altre carrozze, invece, sono stati fatti scendere. Sul convoglio c’erano circa 160 persone. Si attendono ulteriori sviluppi.

immagine da: lastampa.it

Caterina Apicella